DKNY TECH HITS THE STREETS AT URBAN OUTFITTERS

FAST FORWARD TWO DECADES—THE ICONIC URBAN BRAND JOINS URBAN OUTFITTERS TO RELAUNCH ITS 90’S STREETWEAR—THE NEW GENERATION OF DKNY TECH, DECEMBER 2019, EXCLUSIVELY AT URBAN OUTFITTERS.
DRAWN DIRECTLY FROM ARCHIVED DESIGNS, FOR THE NEW AGE OF ULTRA-MOBILITY. DKNY TECH OWNS ITS NEW YORK CITY ROOTS, BUT ALSO REACHES FOR THE POWER OF TODAY. CYCLING TOPS IN AN EVOLVED NYLON. POCKETED UTILITY VESTS. PACKABLE
THE BRAND DNA IS EMBEDDED IN EVERY PIECE. THE ORIGINAL DKNY TECH LOGO IS BACK, IN BOLD AND WITH REFLECTIVE HIGHLIGHTING. THE INSPIRATION IS A NEW KIND OF TIMELESS STREETWEAR TO WEAR EVERYWHERE.
PHOTOGRAPHED WITH BRONX NATIVES TWIN SISTERS, DJ’S ANGEL AND DREN, HARNESSED THEIR INNATE STYLE TO BRING THE COLLECTION TO LIFE. THESE TWO BORN-AND-BRED NEW YORKERS ADDED ATTITUDE TO THE ORIGINAL SPIRIT OF DKNY TECH AND THE RESULTS REDEFINE DKNY TECH FOR A NEW GENERATION.
THE DKNY TECH COLLECTION WILL BE AVAILABLE AT URBANOUTFITTERS.COM AND GLOBAL URBAN OUTFITTERS LOCATIONS INCLUDING HERALD SQUARE, OXFORD CIRCUS, MARBLE ARCH, MANCHESTER, SHEFFIELD, GLASGOW, AMSTERDAM, PARIS, MILAN, BARCELONA AND DUBAI. PRICES RANGE FROM $49 FOR TEES TO $199 FOR OUTERWEAR.
ANORAKS. ALL IN WEIGHTLESS FABRICS DETAILED TO REFLECT.
THE REFLECTIVE WRAP SKIRT. THE REVERSIBLE PUFFER. THE BIG SCALE PULLOVER. THE HOODED BODYSUIT.
AND ALL IN DKNY SIGNATURE NEUTRALS, BUT IN ELECTRIC ORANGE. TOGETHER, THESE ARE THE ELEMENTS THAT GIVE DKNY TECH THE ELEVATED URBAN LOOK.
ABOUT DKNY:
DKNY IS A GLOBAL ICONIC FASHION BRAND FOUNDED IN 1989. FROM THE HOUSE FOUNDED BY DONNA KARAN IN 1984, DKNY EMERGED IN 1989. THE COMPANY DESIGNS, MARKETS AND DISTRIBUTES COLLECTIONS OF APPAREL, ACCESSORIES, FOOTWEAR AND SELECT LICENSED PRODUCT WITH DISTRIBUTION IN FREE STANDING STORES AND SELECT DEPARTMENT AND SPECIALTY STORES GLOBALLY. THE LABEL CONTINUES TO MERGE MODERN TAILORING WITH SOPHISTICATED EASE, CELEBRATING THE ASPIRATIONAL AND PRACTICAL SPIRIT OF NEW YORK. ACQUIRED BY G-III APPAREL GROUP IN DECEMBER 2016, THE COMPANY CONTINUES TO BE RECOGNIZED AS ONE OF THE MOST HERALDED NAMES IN AMERICAN FASHION.
ABOUT URBAN OUTFITTERS:
URBAN OUTFITTERS IS A LIFESTYLE RETAILER DEDICATED TO INSPIRING CUSTOMERS THROUGH A UNIQUE COMBINATION OF PRODUCT, CREATIVITY AND CULTURAL UNDERSTANDING. FOUNDED IN 1970 IN A SMALL SPACE ACROSS THE STREET FROM THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, URBAN OUTFITTERS NOW OPERATES OVER 200 STORES IN THE UNITED STATES, CANADA AND EUROPE, OFFERING EXPERIENTIAL RETAIL ENVIRONMENTS AND A WELL-CURATED MIX OF WOMEN’S, MEN’S, ACCESSORIES AND HOME PRODUCT ASSORTMENTS.
FOR MORE INFORMATION VISIT URBAN OUTFITTERS AT WWW.URBANOUTFITTERS.COM